Calciomercato Milan – Dest via? Possibile un passaggio all’Inter

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare faccia con molti giocaotri che potrebbero arrivare e altri che potrebbero salutare i rossoneri. Il Diavolo dovrà lavorare molto per migliorare la rosa, che è sembrata molto corta per più di una competizione. Un giocatore che dovrebbe lasciare il Milan, nella prossima sessione di calciomercato è Sergino Dest. Il terzino americano, non si è mai ambientato e ha giocato poco, senza mai lasciare il segno veramente. Il difensore, però, potrebbe restare in Italia, cambiando sponda del Naviglio.