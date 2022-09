Calciomercato Milan – Acquisto ‘last minute’: arriva Dest dal Barça

Sergiño Dest, colpo 'last minute' del calciomercato estivo del Milan. Prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Oggi visite e firma

Daniele Triolo

Sergiño Dest sarà il colpo 'last minute' del Milan in questo calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il nazionale statunitense oggi arriva a Milano per sottoporsi alle visite mediche con il club rossonero e firmare il contratto con il Diavolo.

Dest arriva al Milan per sostituire Alessandro Florenzi, infortunatosi in maniera piuttosto seria sul campo del Sassuolo martedì sera. I due, come si ricorderà, erano stati in concorrenza per vestire la maglia rossonera nell'estate 2021. Il Milan prese, poi, Florenzi in prestito e lo ha riscattato quest'estate. Salvo poi perderlo subito.

Calciomercato Milan: oggi sarà ufficiale l'arrivo di Dest

Da qui, l'immediato ritorno su Dest, tornato 'utile' al Milan un anno dopo. Nel giorno in cui, dunque, il Milan diventa di proprietà dell'americano Gerry Cardinale, arriva un americano alla corte di mister Stefano Pioli. Dest ha padre surinamese-americano e madre olandese (infatti è in possesso di un passaporto comunitario).

L'Olanda avrebbe voluto convocarlo, ma lui ha scelto la Nazionale a stelle e strisce, dove, nonostante la giovane età (è un classe 2000), vanta già 17 presenze e 2 gol all'attivo. Con la maglia del Barcellona, Dest ha giocato 72 partite in tutte le competizioni e segnato 3 reti. La scorsa stagione, 31 gare, di cui 21 in campionato, 5 in Europa League, 4 in Champions League, una in Coppa del Re.

Il Milan ha prelevato Dest dal Barça con la formula del prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro. Il Diavolo pagherà l'intero ingaggio (2,5 milioni di euro netti a stagione) del giocatore. Il quale ha immediatamente detto di sì al Milan, una volta saputo dell'offerta rossonera, nonostante stesse per passare ieri nella fila del Villarreal.

Il Barça lo aveva pagato 26 milioni di euro nell'ottobre 2020, facendone il primo americano della storia del club blaugrana. Al Milan sarà il secondo, poiché preceduto dalla meteora Oguchi Onyewu, ricordato più per la rissa in allenamento nel 2010 con Zlatan Ibrahimović che per le (poche e scarse) prestazioni sul terreno di gioco.

L'acquisto di Dest combacia con i requisiti richiesti dal Milan: giovane, che in rossonero potrà esprimersi al meglio e aumentare il suo valore. Sempre che, nell'estate 2023, il Diavolo lo riscatti. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>