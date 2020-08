Calciomercato Milan – Derby spagnolo per Calabria: le squadre interessate

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan sembra aver deciso: uno tra Andrea Conti e Davide Calabria andrà via. I due terzini destri non hanno convinto quest’anno, per questo motivo i rossoneri si stanno guardando intorno e stanno lavorando per Serge Aurier del Tottenham. Il designato numero uno a lasciare il Diavolo è però Calabria, che potrebbe generare una plusvalenza pura per le casse di via Aldo Rossi, vista la sua provenienza dal settore giovanile.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, sul giocatore potrebbe accendersi un derby tutto spagnolo: in prima linea c’è il Siviglia, che lo segue da tempo, con il direttore sportivo Monchi che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Paolo Maldini e Frederic Massara. Attenzione però anche al Betis Siviglia nel caso in cui dovesse partire Emerson, tra l’altro accostato anche al Milan nelle settimane scorse.

