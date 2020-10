Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il difensore turco Kabak

Calciomercato Milan: Kabak piace anche ai nerazzurri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, difensore centrale turco dello Schalke 04, piace molto al Milan. Il club rossonero, come noto, lo ha trattato nell’estate 2019, quando ancora militava nello Stoccarda. E poi nel gennaio 2020, quando non ha trovato un accordo economico con lo Schalke 04. L’idea della società di Via Aldo Rossi sarebbe quella di tornare all’assalto di Kabak nella prossima sessione di mercato ma, a quanto pare, il Milan potrebbe vedersela anche con altri club. Tra questi, non c’è il Liverpool, che ha smentito l’interesse per l’ex Galatasaray. Ma, secondo ‘4-4-2′, ci sarebbe, oltre il Manchester United, anche l’Inter di Antonio Conte. Si potrebbe profilare, dunque, un bel derby di calciomercato tra Milan ed Inter per Kabak. RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU, LE ULTIME >>>