Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Liverpool non interessato a Kabak

Calciomercato Milan: il Liverpool non prenderà Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Liverpool, come noto, ha perso per infortunio un pilastro della difesa come l’olandese Virgil van Dijk. Nonostante questo, i ‘Reds‘ non hanno alcuna intenzione di ingaggiare Ozan Kabak, obiettivo di calciomercato del Milan, nella prossima sessione di trattative. Lo ha riferito il ‘Liverpool Echo‘.

Il club inglese, infatti, non sembra essere minimamente interessato all’ingaggio di Kabak, classe 2000, centrale turco dello Schalke 04 nel mirino della società di Via Aldo Rossi. Il costo del cartellino di Kabak si aggira intorno ai 20 milioni di sterline, pari a circa 22 milioni di euro.

Il Liverpool, si può leggere sul portale britannico, è rimasto addirittura sorpreso ed infastidito da tali ‘rumors‘ di calciomercato che lo correlano al possibile arrivo di Kabak nella Merseyside. “Una fonte da ‘Anfield‘ crede che si tratti soltanto del lavoro di un agente esuberante e di un club alla disperata ricerca di contanti”, ha scritto il corrispondente del ‘Liverpool Echo‘, Paul Gorst.

Milan, dunque, tranquillo per Kabak. Jürgen Klopp punterà altri obiettivi. LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>