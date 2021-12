Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Barak: i costi dell’affare

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Antonin Barak, centrocampista ceco dell'Hellas Verona, potrebbe giocare a Milano. In quale squadra?

Secondo 'L'Arena di Verona' oggi in edicola Barak, oltre che al Milan, piace, nel nostro campionato, anche all'Inter. Ma non soltanto. Il giocatore, classe 1994, interessa anche al West Ham, società della Premier League inglese. Club che non avrebbe di certo problemi ad accontentare le richieste degli scaligeri.