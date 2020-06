Calciomercato Milan – Depay vuole lasciare il Lione: rossoneri vigili

MERCATO MILAN – Memphis Depay – come riporta ’Calciomercato.it’ – ha voglia di cambiare aria per giocare per un club più importante. E’ in attesa di un’offerta e non appare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con il Lione. L’emergenza coronavirus e l’infortunio, oltre che un accordo breve, rischiano di far incassare al Lione meno di quanto spera. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire quale sarà il futuro dell’olandese: su di lui c’è da tempo anche il Milan>>>

