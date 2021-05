Calciomercato Milan – Depay verso il Barcellona: cerca già casa lì

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Memphis Depay, attaccante olandese, lascerà il Lione dal 1° luglio. Si trasferirà in blaugrana

Daniele Triolo

A quanto pare non sarà Memphis Depay uno dei colpi a parametro zero del Milan nel prossimo calciomercato estivo. L'attaccante olandese, classe 1994, ha deciso di lasciare l'Olympique Lione da svincolato dal 1° luglio, ma non approderà in maglia rossonera. Questo nonostante il suo profilo piaccia molto a Paolo Maldini e Frederic Massara, che avevano chiesto informazioni sul suo conto all'agenzia 'SEG', che ne cura gli interessi.

Secondo quanto riferito, oggi, da un'indiscrezione del popolare quotidiano iberico 'Mundo Deportivo', infatti, Depay starebbe già cercando casa a Barcellona. L'ex Manchester United e PSV Eindhoven avrebbe deciso di accettare la proposta contrattuale del club blaugrana. Questo perché spinto dalla presenza in panchina di Ronald Koeman, suo connazionale. A corroborare quest'ipotesi, un indizio importante: Depay starebbe già cercando casa nella città catalana.

In base alle informazioni in possesso di 'MD', infatti, mercoledì scorso Depay era a Barcellona per visitare alcune case in compagni di qualche suo familiare ed alcuni amici. Secondo alcuni testimoni, starebbe cercando un'abitazione nella zona residenziale di Pedralbes. I contatti tra i procuratori di Depay e Mateu Alemany, direttore tecnico del Barcellona, vanno avanti dall'inizio del mese di aprile e sembra, che ormai, si sia arrivati vicini alla fumata bianca.

Depay, quindi, non vestirà rossonero, ma finirà al Barcellona così come un altro parametro zero di gran qualità: il difensore Eric Garcia del Manchester City. Dalla Spagna: "Pioli a rischio: gran colpo per la panchina del Milan" >>>