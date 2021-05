Calciomercato Milan – Depay si svincola: la sua destinazione preferita

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Memphis Depay lascerà il Lione dal 1° luglio. Pronto a valutare tutte le offerte che arriveranno

Daniele Triolo

Altra stagione fantastica, in Francia, per Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994. Ha realizzato, infatti, 22 gol e fornito 12 assist in 40 gare tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Peccato, però, che le sue prestazioni e il suo apporto sotto rete non sia bastato all'Olympique Lione di Rudi Garcia per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il contratto di Depay con l'OL scadrà il prossimo 30 giugno e, come noto, l'ex PSV Eindhoven e Manchester United non ha intenzione di prolungarlo. Da calciatore svincolato quale presto sarà, Depay è pronto a valutare le tante offerte che, in questi mesi, sono arrivate sul tavolo dei suoi rappresentanti. In Italia il forte Nazionale 'oranje' piace a Milan, Juventus e Roma.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, la priorità di Depay non sarebbe quella di sbarcare in Serie A, bensì quella di approdare nella Liga spagnola per vestire la maglia del Barcellona. Il giocatore vuole andare a giocare con Lionel Messi e Sergio 'Kun' Agüero in blaugrana e lo avrebbe detto chiaramente ai suoi agenti.

Nei giorni scorsi, in Spagna, avevano anche avvistato Depay nella città catalana, intento a cercare casa. Qualora, però, i negoziati tra gli agenti dell'olandese e il club di Joan Laporta naufragassero, il Milan potrebbe ancora inserirsi su di lui. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>