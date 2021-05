Calciomercato Milan – Depay si allontana: il Barcellona avvia la trattativa

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Memphis Depay è sempre più lontano dal Milan: il Barcellona è ad un passo dall'olandese

Memphis Depay è sempre più lontano dal Milan. Da tempo accostato al 'Diavolo', nelle ultime settimane il Barcellona si è fiondato sull'attaccante del Lione che, proprio poche ore fa, ha fatto sapere di lasciare il club francese a parametro zero. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, la società blaugrana pare aver avviato la trattativa direttamente con l'attaccante per prendere un accordo sul contratto che verrà. "Il Barcellona sta ora trattando direttamente con Memphis Depay: non sarà un contratto a lungo termine, solo due o tre anni. Depay ha lasciato la SEG Agency e deciderà il suo futuro con nuovi avvocati. I colloqui procedono come con Agüero. Presto le decisioni finali", questo è quanto riportato dal giornalista sul suo profilo social. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino