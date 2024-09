Calciomercato Milan – Depay vola al Corinthians, convinto dall’ingaggio

Indiscrezione di calciomercato, Memphis Depay sfuma per il Milan. L'olandese giocherà al Corinthians, ingaggio da capogiro

Memphis Depay non sarà un giocatore del Milan. Secondo Globo Esporte, l'olandese ha accettato un ingaggio da capogiro dal Brasile. Tramite l'ultima indiscrezione di calciomercato l'attaccante ex Atletico Madrid giocherà al Corinthians. Il giocatore soddisfatto dall'offerta da 11 milioni nei 28 mesi di contratto. Depay era uno degli svincolati di lusso di questa sessione di calciomercato, insieme a Rabiot, Martial e tanti alti. L'olandese era stato accostato anche al Milan, per avere un'alternativa valida a Morata.