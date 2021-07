Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Tsadjout: prestito in Serie B

Operazione in uscita per quanto riguarda il calciomercato il Milan. Il giovane Franck Tsadjout andrà a giocare in prestito in Serie B

Carmelo Barillà

Operazione in uscita per quanto riguarda il calciomercato il Milan: il giovane Franck Tsadjout andrà a giocare in prestito in Serie B. E' infatti in via di definizione l'accordo con il Pordenone. L’attaccante classe ’99 tornerà, dunque, in cadetteria, dove ha vestito già la maglia del Cittadella nella scorsa stagione. Per Tsadjout 27 presenze e 3 reti con i veneti e una promozione in Serie A sfiorata.

Milan e Pordenone, quindi, consolidano l'asse inaugurato con il passaggio di Tommaso Pobega ai 'Ramarri' nell'estate del 2019. In quell'occasione il centrocampista esplose in maglia neroverde, mettendo a segno 5 reti. Il Milan si augura che Pordenone possa essere un trampolino di lancio anche per Tsadjout. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>