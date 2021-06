Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Lorenzo Colombo | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La dirigenza avrebbe deciso il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante rossonero

Dopo aver passato la seconda parte di stagione in Serie B con la maglia della Cremonese, Lorenzo Colombo potrebbe nuovamente salutare il Milan. E' questo quello che riportano i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero potrebbe lasciare il 'Diavolo' un'altra volta. La dirigenza, dal canto suo, non vorrebbe cedere a titolo definitivo il promettente attaccante ma girarlo in prestito. Negli ultimi giorni si è parlato di un intreccio di mercato con il Brescia nella vicenda Tonali: Cellino, presidente delle 'rondinelle', vorrebbe una contropartita nella trattativa. Che sia Colombo il rinforzo dell'attacco bresciano? Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini