Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Daniel Maldini: ecco il piano

Quale sarà il futuro di Daniel Maldini in questa sessione di calciomercato? Il Milan ha già stilato il piano adatto per la sua crescita

Riccardo Varotto

Daniel Maldini rimarrà al Milan in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito 'calciomercato.com'. Nella partita giocata contro il Nizza, il trequartista rossonero ha lanciato dei bei segnali mettendo in mostra tutte le sue qualità. L'obiettivo è quello di provare a ritagliarsi qualche spazio in più tra i grandi anche nel corso della stagione, per dimostrare a tutti di avere le carte in regola per giocare per il Diavolo.

Il padre, Paolo Maldini, è convinto che il figlio possa essere un punto fermo del Milan del futuro. D'altronde, i Maldini con la maglia rossonera non hanno mai deluso. Il club di via Aldo Rossi ha rifiutato una proposta dello Spezia: i liguri hanno chiesto informazioni per un prestito.

Per i vertici rossoneri, Daniel Maldini crescerà molto osservando da vicino campioni del calibro di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: non è necessario quindi cederlo in prestito per fargli fare le ossa.