Calciomercato Milan – Decisivo agli Europei, scatta il derby con l’Inter

Con l'Italia agli Europei è stato decisivo già due volte e ora Milan e Inter se lo contendono sul calciomercato. Le ultime su Pessina.

Stefano Bressi

Per ora l'uomo in più dell'Italia agli Europei 2021 è stato senza dubbio Matteo Pessina, trequartista dell'Atalanta e oggetto di calciomercato in casa Milan. Il classe 1997 è ancora legato ai rossoneri, visto che in caso di cessione al Milan andrebbe il 50% dell'incasso nerazzurro. Si sta mettendo in mostra nel corso degli Europei 2021 e dopo aver segnato al Galles, ieri contro l'Austria ha segnato il secondo e decisivo gol, che porta gli azzurri ai quarti di finale contro la vincente di Belgio-Portogallo, che si giocherà stasera. Quarti di finale in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera alle 21:00, con Pessina che sogna di essere ancora protagonista.

Sicuramente se lo augura anche l'Atalanta, forse un po' meno il Milan. I rossoneri infatti starebbero pensando di riportarlo a Milano, sfruttando proprio lo sconto del 50%. Prima delle ultime prestazioni con l'Italia il prezzo era sui 20 milioni, il che avrebbe significato 10 milioni per il Milan. Ora, però, è destinato ad alzarsi. Ciò significa che l'esborso sarebbe sicuramente più alto. Notizia negativa da un lato, ma positiva dall'altro.

Il Milan non è infatti l'unica squadra ad averlo messo nel mirino. Anche l'Inter ci sta pensando seriamente. Ciò significa che se dovesse essere ceduto a una squadra terza per un prezzo più alto, più alto sarebbe anche l'incasso del Milan. Non è da escludere dunque che per Pessina possa innescarsi l'ennesimo derby di calciomercato tra Milan e Inter. L'unica cosa che, probabilmente, il Milan non deve augurarsi è che l'Atalanta decida di tenerlo un altro anno. In tal caso, se Pessina arrivasse a 100 presenze, non dovrebbe poi più dare il 50% al Milan, ma solo 3 milioni al raggiungimento della centesima presenza.

Insomma, per ora Pessina pensa solo a far bene in Nazionale e finora l'ha fatto molto bene. Le sue prestazioni però influenzano in modo evidente anche il mercato. Il Milan è diretto interessato, doppiamente. Adesso bisogna capire solo quale decisione prenderanno i dirigenti rossoneri. Se sfruttare lo sconto o se incassare una buona somma, ma rinunciando definitivamente a Pessina. Le prossime settimane saranno decisive.