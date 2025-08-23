Calciomercato Milan, De Zerbi su Rabiot: “Tutti devono dimostrare rispetto”

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa ha commentato l'esclusione dalla rosa di Adrien Rabiot e di Rowe dopo una violenta rissa. L'allenatore, ex vivaio rossonero, è stato molto schietto e diretto in conferenza stampa. Dunque, il centrocampista rossonero è costretto a lasciare Marsiglia dopo questa vicenda, il Milan ci proverà? Di seguito le parole di De Zerbi che fanno il punto della situazione.

"Questi sono i fatti: lunedì, quando la decisione è stata comunicata ai giocatori, era temporanea. Poi le cose sono precipitate, ma non a causa del Club ma a causa di chi sta intorno (a Rabiot, ndr). Sto mettendo da parte il mio orgoglio. Quando la mamma di Rabiot dice che abbaio è vero, come potete vedere nella serie TV sul Marsiglia. Ma ogni tanto sono anche capace di dimostrare affetto a Rabiot e mostrargli che lo supportiamo. Dieci giorni fa, quando stava cercando una casa, gli ho detto che gli avrei dato la mia in Aix-en-Provence e che sarei andato in un hotel. L'ho fatto per lui. Ma non ho bisogno di prostituirmi per un giocatore che ci fa vincere le partite: tutti devono dimostrare rispetto, da Vaz a Rabiot fino ad Hojbjerg".