Calciomercato Milan – Sondaggio per De Vrij: la situazione

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un innesto giovane in difesa: per la prossima stagione, infatti, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un pezzo in più, anche data l'età e i problemi fisici di Simon Kjaer . Un nome che sarebbe spuntato in queste ora avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Milan, sondaggio per de Vrij?

Nei giorni scorsi il Milan, insieme al Tottenham, avrebbe effettuato un sondaggio per Stefan de Vrij, difensore dell'Inter in scadenza a giugno e quindi disponibile a parametro zero a fine stagione. A riportarlo è Orazio Accomando di DAZN, che aggiunge però che l'olandese avrebbe ricevuto un'importante offerta dal Newcastle e l'accordo con i Magpies sarebbe vicino. Il difensore avrebbe rifiutato i rossoneri come forma di rispetto per l'Inter. Un'opportunità di rinforzare la difesa che sarebbe sfumata, ma i rossoneri potrebbero comunque essere alla ricerca di un nuovo difensore per rinforzare il reparto. Milan-Verona Primavera: la diretta live della partita >>>