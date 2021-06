Calciomercato Milan – De Paul, pronta una nuova offerta dell’Atletico

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere della Sera l'Atletico sarebbe pronto a fare una nuova offerta per De Paul

Rodrigo De Paul è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato estivo. Il Milan segue attentamente il centrocampista dell'Udinese, ma attenzione all'Atletico Madrid di Simeone. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera il club spagnolo sarebbe pronto a fare una nuova offerta a quello bianconero. Gli spagnoli qualche giorno fa avevano proposto 20 milioni di euro più il cartellino del difensore 21enne Nehuén Perez. L'offerta è stata respinta dall'Udinese, ma gli spagnoli sono pronti a tornare alla carica. Il Milan è alla finestra in attesa di capire il futuro di Hakan Calhanoglu. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione