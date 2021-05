Calciomercato Milan – De Paul, messaggio del club a Calhanoglu | News

Il Milan, manifestando il proprio interesse per Rodrigo De Paul, avrebbe inviato indirettamente un messaggio a Calhanoglu

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando seriamente a Rodrigo De Paul , centrocampista dell'Udinese. Il club bianconero chiede per De Paul 40 milioni di euro , ma il Milan pensa ad eventuali contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. Ad esempio Jens Petter Hauge , autore di 5 gol in questa stagione, ma anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini.

L'interesse per De Paul sarebbe anche un messaggio indiretto per Calhanoglu.La trattativa tra l'agente del giocatore e il Milan, ma negli ultimi tempi non c'è stato alcun passo avanti. Il turco continua a chiedere 5 milioni di euro, mentre Maldini e Massara ne offrono 4. Maldini e Massara dunque starebbero pensando di prendere un sostituto come l'argentino. Maldini individua anche il sostituto di Romagnoli.