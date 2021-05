Calciomercato Milan – De Paul, Maldini pensa a tre contropartite | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sta pensando seriamente a De Paul. Maldini pensa a delle contropartite

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sull'interesse del Milan per De Paul. Il club bianconero chiede per De Paul 40 milioni di euro, ma il Milan pensa ad eventuali contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. Ad esempio Jens Petter Hauge, autore di 5 gol in questa stagione, ma anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Maldini e Massara hanno fatto dunque un passo avanti: contropartita tecnica più conguaglio. L'Udinese ha registrato l'offerta, ma si è riservato di rispondere più avanti. Su De Paul, però, ci sono altre due squadre italiane.