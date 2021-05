Calciomercato Milan – De Paul, l’interesse rossonero è concreto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero continua a pensare a Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera ora pensa alla partita di domani contro il Cagliari, che potrebbe essere decisiva per la Champions League, ma poi si concentrerà a creare una rosa molto competitiva per la prossima stagione. Uno degli obiettivi, soprattutto nel caso in cui non dovesse rinnovare Calhanoglu, è Rodrigo De Paul. Il centrocampista sta disputando un campionato straordinario con l'Udinese.