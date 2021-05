Calciomercato Milan – De Paul, avviati i contatti con l’Udinese | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Pioli avrebbe chiesto espressamente De Paul, calciatore in forza all'Udinese

Novità importanti relative al calciomercato del Milan. Sportmediaset.it si sofferma sull'interesse del club rossonero per Rodrigo De Paul . Hakan Calhanoglu, infatti, si allontana sempre di più dal Diavolo, visti i problemi con il rinnovo, e dunque Maldini e Massara stanno pensando seriamente a un'alternativa al turco. Il primo nome sulla lista è appunto il trequartista argentino.

De Paul sarebbe una richiesta esplicita da parte di Stefano Pioli, che ha individuato l'argentino come il sostituto perfetto di Calhanoglu. L'Udinese, per cedere il calciatore chiede 35-40 milioni, ma c'è la possibilità di abbassare il prezzo del cartellino inserendo una contropartita tecnica tipo Hauge. Ci sarebbero stati già dei contatti tra i due club. L'alternativa a De Paul è Henrikh Mkhitaryan, calciatore in uscita dalla Roma. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.