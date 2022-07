Calciomercato Milan – Pedullà: “De Ketelaere, prima scelta da sempre”

"Charles De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Com’era fin troppo chiaro nelle ultime 48 ore: nessun intoppo, nessuna frenata, nessun problema. E soprattutto prima scelta da sempre, lui e non Hakim Ziyech , per quell’invocato salto di qualità nella trequarti. Operazione da 35 milioni di euro bonus compresi, De Ketelaere guadagnerà poco meno di 2,5 milioni di euro a stagione, in queste ore stanno per essere messi a posto i dettagli in modo da consentirgli di raggiungere presto Milano per le visite e per mettersi a disposizione di Stefano Pioli ".

Pedullà ha quindi proseguito sul nuovo acquisto 'in fieri' dei rossoneri. "Un 2001 di qualità e di grande sostanza che il Milan seguiva dallo scorso ottobre, come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia. Il Bruges aveva risparmiato De Ketelaere per le prime uscite ufficiali della stagione, chiara e interiore conferma che le vicende di mercato avevano avuto il sopravvento. De Ketelaere non ha mai abbassato la guardia, ha sempre messo il Milan in cima alla lista, adesso davvero gli ultimi dettagli prima dello sbarco nel nuovo mondo rossonero". Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>