Calciomercato Milan – Le news su De Ketelaere, Ziyech, Sanches e Tanganga

Le ultime news sul calciomercato del Milan e sulle principali trattative rossonere. In primis quella per Charles De Ketelaere del Bruges

Daniele Triolo

Il telegiornale sportivo di 'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan, principalmente sulle trattative del momento in casa rossonera. Quelle, dunque, per Charles De Ketelaere del Bruges, per Hakim Ziyech del Chelsea, per Renato Sanches del Lille e, infine, per Japhet Tanganga del Tottenham. Vediamo insieme, dunque, a che punto sono.

Calciomercato Milan, le ultime su De Ketelaere e non soltanto ...

DE KETELAERE - In 48 ore, secondo 'SportMediaset', può chiudersi la trattativa di calciomercato per De Ketelaere al Milan. Il Bruges lo sta preservando dalle amichevoli e non lo farà giocare neanche nella finale di Supercoppa Nazionale. L'affare può andare in porto per 30 milioni di euro: nell'operazione possono rientrare anche due contropartite tecniche come Andreas Jungdal e Emil Roback. Il sì può giungere a metà settimana perché il Leeds United, avversario principale del Diavolo, sta cambiando obiettivo.

ZIYECH - Affare, questo, a cottura lenta. Il Chelsea ha ingaggiato Raheem Sterling come esterno offensivo. Un altro acquisto in quella zona di campo può facilitare l'uscita del marocchino ex Ajax. Operazione, però, secondo 'SportMediaset', che si potrà concludere più in là, a ridosso dell'avvio del campionato.

SANCHES - C'è un accordo Milan-Lille per 15 milioni di euro. Il Diavolo aveva un'intesa con Jorge Mendes, procuratore di Sanches, per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione. Il PSG, però, ha prospettato un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno a giocatore e manager. Ora l'agente li vorrebbe dal Milan. Braccio di ferro in corso, che non fa tramontare l'affare.

TANGANGA - Infine, per la difesa, il nome caldo è quello di Tanganga: può arrivare in prestito dal Tottenham e ha superato Abdou Diallo (PSG) nelle preferenze rossonere.