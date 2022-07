Calciomercato Milan – De Ketelaere, un milione in meno per i rossoneri

Charles De Ketelaere vuole vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. E compie un gesto per agevolare il suo trasferimento

Daniele Triolo

L'attesa per vedere Charles De Ketelaere al Milan in questa sessione di calciomercato sembra finalmente essere giunta agli sgoccioli. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La risposta del Bruges, infatti, all'ultima proposta del Milan, pari a 31 milioni di euro più 4 di bonus, è una questione di ore.

Ieri sera è stato convocato d'urgenza un Consiglio d'Amministrazione del Bruges per esaminare la proposta. Probabile, secondo il quotidiano romano, che ci sarà un ulteriore tentativo da parte dei belgi di strappare condizioni economiche migliori (vorrebbero, sulla carta, 35 milioni di euro garantiti) tra rimodulazione dei bonus e percentuale su un'eventuale, futura rivendita.

Calciomercato Milan, ore caldissime per l'arrivo di De Ketelaere

Ipotizzare, però, che la trattativa salti arrivati a questo punto sarebbe sorprendente. Il Milan si aspetta, dunque, che la 'partita' si chiuderà entro la giornata odierna o al massimo domani. De Ketelaere vuole solo il Milan: ieri si è presentato al centro d'allenamento del Bruges, ma la società ha preferito non farlo allenare con i compagni per evitare qualsiasi rischio, vista la situazione.

Così CDK è tornato a casa. Ma ancora più significativo, per il 'CorSport', è stato un altro gesto del fantasista classe 2001. Ha dato la disponibilità al Milan a rinunciare a qualcosa rispetto al contratto per cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 2,5 milioni di euro netti a stagione già concordato. In pratica, rinuncerebbe a 200mila euro a stagione, per un totale di un milione di euro sul contratto, per dare al Diavolo più margine per avvicinarsi alle richieste del Bruges.

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano ad avere fiducia che queste siano le ore decisive, aspettano di vedere premiati i loro sforzi. Dal punto di vista tecnico, il Milan considera De Ketelaere un potenziale crack con straordinarie prospettive di crescita. Ed un è giocatore duttile: può giocare in tutti i ruoli tra trequarti e attacco, sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>