Calciomercato Milan – PSV su De Ketelaere: la richiesta dei rossoneri

Il Diavolo vuole 28 milioni: né PSV né Aston Villa glieli danno

Il suo 'score'? Pessimo: nessun gol e un solo assist. Il PSV Eindhoven lo vorrebbe, ma il Milan, per cedere De Ketelaere in questa sessione di calciomercato a titolo definitivo, chiede 28 milioni di euro. La cifra minima per evitare minusvalenza in bilancio. Il PSV non arriva a questa cifra, così come l'Aston Villa, che si è fermata a 25.