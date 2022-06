Calciomercato Milan – Obiettivo De Ketelaere per la trequarti | News

Il Milan avrebbe individuato in Charles De Ketelaere l'obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti: non mancano però le alternative

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan. I rossoneri sono in attesa dell'arrivo a Milano di Divock Origi, con il calciatore ex Liverpool che arriverà oggi. Domani, invece, firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Acquistato un belga, è possibile che ne possa arrivare un altro. Charles De Ketelaere è un obiettivo di mercato dei rossoneri, i quali avrebbero individuato nel calciatore del Club Brugge il profilo ideale per rinforzare la trequarti.

Maldini vede nel classe 2001 l'erede di Kakà. Non sarà facile acquistarlo in quanto il club nerazzurro chiede circa 35-40 milioni di euro per una sua cessione. Oltre all'alta valutazione, il Club Brugge vorrebbe tenerlo in squadra ancora per un'altra stagione per due motivi. Il primo è un motivo tecnico, in quanto il club belga vorrebbe diventare la sorpresa della prossima Champions League; il secondo di tipo economico, in quanto il calciatore, con il Mondiale alle porte, potrebbe crescere ulteriormente e aumentare il suo valore di mercato. Il Milan vorrebbe anticipare la mossa proprio per evitare che le grandi squadre europee possano farci più di un pensierino.

Milan, le alternative a De Ketelaere

Non mancano le alternative a Charles De Ketelaere. I rossoneri sono interessati anche ad Hakim Ziyech e Marco Asensio. Il primo potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea, ma in questo modo il Milan non potrebbe sfruttare il Decreto Crescita. Inoltre il calciatore marocchino percepisce uno stipendio abbastanza elevato: 6 milioni di euro. Riguardo lo spagnolo, invece, il club di via Aldo Rossi sfrutterebbe il Decreto Crescita in quanto vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma i blancos lo lascerebbero partire solamente per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Inoltre vorrebbe percepire di più rispetto ai 5 milioni di euro che percepisce al Real Madrid. Il tutto senza dimenticare Zaniolo, che costa moltissimo, e Dybala, anche se il Milan è in attesa di capire come si evolverà la trattativa tra la Joya e l'Inter. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.