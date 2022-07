Calciomercato Milan – De Ketelaere si taglia lo stipendio per arrivare

Charles De Ketelaere vuole il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Rinuncia a dei soldi pur di vestire i colori rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan si è avvicinato ulteriormente a Charles De Ketelaere, obiettivo prioritario del calciomercato estivo rossonero. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Nei piani milanisti il trequartista belga, classe 2001, è il colpo dell'estate: è il regalo per lo Scudetto, il giocatore che mister Stefano Pioli vuole per poter variare molteplici soluzioni offensivi nei suoi sistemi di gioco.

Il Bruges, club che detiene il cartellino del giocatore fino al 30 giugno 2024, è forte delle sue finanze floride, non ha la necessità di dover per forza vendere un suo gioiello e, pertanto, sta tirando la corda con il prezzo. Ma sa anche che De Ketelaere vuole a tutti i costi andare al Milan e, con il campionato belga già iniziato, non è un bene per nessuno trascinare questi negoziati troppo a lungo.

Calciomercato Milan, si aspetta il via libera per De Ketelaere

Anche perché Maxi Gómez, attaccante uruguaiano del Valencia, attende l'uscita di CDK per indossare la maglia nerazzurra del Bruges: è lui il sostituto di De Ketelaere nell'organico a disposizione del tecnico Carl Hoefkens. De Ketelaere ieri si è recato al centro d'allenamento del Bruges, ma la società ha preferito non farlo allenare per evitare problemi di qualsiasi tipo, rinviando il giocatore ad allenamenti personalizzati in solitaria.

Piccoli segnali di come la trattativa possa concludersi positivamente in queste ore, tra parte fissa e variabile, per 35 milioni di euro. Come quello lanciato dallo stesso giocatore, il quale, dopo aver raggiunto un accordo con il Milan per un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 2,7 milioni di euro, avrebbe deciso di tagliarsi 400mila euro netti all'anno, firmando a 2,3, pur di favorire il suo trasferimento al Milan.

Un gesto alla Sandro Tonali, che dimostra la determinazione di De Ketelaere nel voler essere milanista a tutti i costi. Si potrebbe chiudere tutto oggi, così come domani. Dipende dal Bruges: il Diavolo aspetta il suo sì. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>