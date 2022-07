Calciomercato Milan – Serve De Ketelaere: sì entro 48 ore o ‘piano B’

Charles De Ketelaere è l'obiettivo principale del Milan per questo calciomercato estivo. Trattativa difficile arrivata ad un punto di svolta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, che oggi, alle ore 13:30, in occasione dell'esordio in campionato del suo Bruges in casa contro il Genk, ha chiesto ed ottenuto di non essere convocato.

Il giocatore, infatti, vuole fortemente vestire la maglia rossonera ed il Milan, per la 'rosea', ha deciso che domani, al massimo martedì, vuole avere un'idea chiara sulla trattativa. Il club di Via Aldo Rossi vuole chiudere o, in alternativa, cambierà obiettivo. Aspettare ad oltranza, visto anche il pessimo Brahim Díaz nell'amichevole di ieri, non è più possibile.

Calciomercato Milan, dentro o fuori per De Ketelaere

Per Paolo Maldini e e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, De Ketelaere è l'uomo giusto per giocare da numero 10 nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Questo perché il belga, classe 2001, legge bene il gioco, sa mandare in porta un compagno, lega centrocampo e attacco, aiuta in fase di non possesso.

Ieri non ci sono state sostanziali novità, ma è evidente come siamo giunti al dentro o fuori. Il quotidiano sportivo nazionale ha sottolineato come il Milan, per prendere De Ketelaere in questo calciomercato estivo, abbia stanziato 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il Bruges ne ha chiesti 35.

Secondo alcune voci in Belgio, però, nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero anche aperto ad un piccolo sconto. Non sembra, pertanto, difficile chiudere a metà strada una trattativa che va avanti da tempo, in cui i giorni passano e nessuno fa il passo decisivo. Milan, due alternative per la trequarti. Le ultime news di mercato >>>