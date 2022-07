Milan, oggi giorno chiave per De Ketelaere. Rivelata la seconda maglia

Il Milan campione d'Italia in carica occupa uno spazio importante sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Oggi, infatti, potrebbe essere il giorno del sì del Bruges per il trasferimento di Charles De Ketelaere alla corte di Stefano Pioli. Ma è stato anche il giorno dell'ufficialità della nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata odierna, venerdì 22 luglio 2022.