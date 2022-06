Calciomercato Milan – De Ketelaere, i rossoneri fanno sul serio

Charles De Ketelaere è il primo obiettivo di calciomercato del Milan per il ruolo di trequartista e per lui i rossoneri stanno facendo davvero sul serio. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il Diavolo, infatti, sta seguendo da un anno e mezzo i progressi di De Ketelaere e ne ha apprezzato attitudine, talento e crescita.

In quella zona di campo, però, secondo il quotidiano torinese, il Milan vuole fare un investimento nel calciomercato estivo che non superi la spesa di 15-18 milioni di euro. Nel frattempo, proseguono i contatti con l'entourage di De Ketelaere. Il calciatore belga, classe 2001, è assistito da Tom De Mul, ex calciatore, che fu compagno di squadra di Zlatan Ibrahimović nell'Ajax. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>