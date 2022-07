Calciomercato Milan – Countdown per De Ketelaere. Leao rinnova o no?

Tanto spazio dedicato al Milan e, in particolare, ai temi del calciomercato rossonero, sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, ha vinto per 5-0 l'amichevole di Klagenfurt (Austria) contro i padroni di casa del Wolfsberger, ma a tenere banco, in casa milanista, sono le mosse in programma dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per potenziare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nel corso della mattinata odierna, giovedì 28 luglio 2022.