Calciomercato Milan – Pressing per De Ketelaere: importante retroscena

Charles De Ketelaere era e resta l'obiettivo prioritario del Milan nel calciomercato estivo. Non si alza, però, l'offerta rossonera al Bruges

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan e della trattativa con il Bruges che ancora non si sblocca. Il quotidiano nazionale ha rivelato un retroscena importante: la mamma di De Ketelaere sta facendo dei frequenti viaggi a Milano per cercare casa al figlio, magari dalle parti di San Siro. Sintomo della forte volontà di CDK di vestire il rossonero. Non basta, però, almeno per il momento.

Calciomercato Milan, per De Ketelaere in rossonero ancora distanza

Il Bruges, infatti, è bottega cara e fa leva su un'offerta ufficiale del Leeds United da 37 milioni di euro più bonus per superare il muro dei 40. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, al contrario, mercoledì scorso, nell'incontro faccia a faccia in Belgio, hanno appena scavallato i 30 aggiungendo bonus o, in alternativa, una percentuale per la futura rivendita. Ma Vincent Mannaert, general manager del club belga, non traballa e continua a chiedere 5-6 milioni di euro in più al Milan.

Il Milan è in pressing per portare De Ketelaere in Serie A in questa sessione di calciomercato. Se questo funzionerà, il ragazzo raggiungerà presto la squadra di Stefano Pioli. Sapremo tutto entro pochi giorni al massimo. Il 'CorSera', ad ogni modo, ha evidenziato una cosa: i principi e le linee guida del Milan sul mercato restano fedeli ad una filosofia.

Vale sia per i rinnovi di contratto sia per gli acquisti. Viene stabilita una cifra, oltre la quale non si va e transige, niente aste. Vale, ovviamente, anche per il potenziale affare De Ketelaere. Milan, due alternative per la trequarti. Le ultime news di mercato >>>