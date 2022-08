Calciomercato Milan – È il giorno di De Ketelaere. Affondo per Sanches

Tanto spazio per il Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. In particolare, sulle mosse di calciomercato che, da qui al prossimo 1° settembre, potranno fare i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Mancano, infatti, almeno un difensore ed un centrocampista al tecnico Stefano Pioli per poter disporre di un organico al gran completo. E non è escluso che, negli ultimi giorni di questa sessione estiva, non possa arrivare anche un altro, gradito regalo sempre sulla trequarti. Vediamo, dunque, insieme, quali sono le notizie più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata di oggi, martedì 2 agosto 2022.