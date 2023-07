Calciomercato Milan – De Ketelaere non è convinto della destinazione PSV

Dopo una sola stagione in maglia rossonera, l'esperienza al Milan di Charles De Ketelaere potrebbe già terminare, anche solo momentaneamente. Sulle sue tracce, come noto, ci sarebbe il PSV Eindhoven , oltre ad alcuni club di Premier League , ma la società olandese sembra essere quella che lo desidera maggiormente.

Al momento, secondo quanto riferito da 'TMW', sarebbero due gli ostacoli al trasferimento. In primis la volontà di Charles De Ketelaere, che in assenza di altre offerte non sembrerebbe convinto dell'ipotesi PSV Eindhoven. La seconda sarebbe invece la formula, dal momento in cui il Milan starebbe spingendo per una partenza a titolo definitivo, mentre il club olandese lo vorrebbe solamente in prestito.