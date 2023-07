Calciomercato Milan – De Ketelaere punta i piedi: rifiutato il PSV

Uno dei giocatori più deludenti in casa Milan nel corso dell'ultima stagione è stato senza dubbio Charles De Ketelaere. Il belga, arrivato dal Club Brugge per circa 35 milioni di euro, ha faticato ad ambientarsi e non ha mai dato l'idea di essere quello visto nella sua precedente esperienza. Per questo motivo il club rossonero, a determinate condizioni, sarebbe anche disposto a cederlo.