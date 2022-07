Calciomercato Milan, De Ketelaere: “Pronto a lasciare il Bruges”

Il Milan prova a stringere i tempi per Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges. In un'intervista, il 21enne, si disse non appagato

Carmelo Barillà

Il Milan prova a stringere i tempi per Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges. In un'intervista risalente allo scorso aprile, il 21enne, si disse non appagato e voglioso di raggiungere nuovi traguardi. Queste le parole di allora ai microfoni di Eleven Sports: "In passato avrei avuto paura di vedermi lontano dal Bruges. Questo è il club che amo, ma ora mi sento sicuramente pronto. Non voglio che il paragone con Kaká mi entri in testa, voglio rimanere umile. Non mi sento appagato, pur avendo già giocato contro i più grandi campioni".

De Ketelaere è sicuramente un ragazzo ambizioso, come dimostra un altro passaggio della suddetta intervista: "Come mi vedo da qui ai prossimi anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio, vincendola. E perché no, magari anche la Champions League a livello di club. Mondiale e Champions sono i miei sogni più grandi".

Nel frattempo la trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere continua. I belgi chiedono i 37 milioni di euro che aveva offerto il Leeds, club rifiutato dal classe 2001. Serve ancora qualche giorno per trovare la quadra, con i rossoneri che hanno però il vantaggio dell'accordo con il calciatore. Pronto, infatti, un quinquennale a 2,5 milioni a stagione.

De Ketelaere scenderà in campo domenica contro il Gent, nella Supercoppa di Belgio. Per celebrare l'inizio ufficiale della stagione, è stato lanciato anche'No Days Off', un nuovo format on demand dedicato ai grandi talenti della Pro League (disponibile su piattaforma OTT e sul canale YouTube). Il primo episodio, registrato in aprile, ha riguardato proprio Charles De Ketelaere, gioiellino del Club Brugge e della nazionale belga. E chissà, tra qualche giorno del Milan. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?