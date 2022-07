Calciomercato Milan – De Ketelaere, ci siamo: ora il prezzo è giusto

I manager del Milan hanno alzato la proposta per portare De Ketelaere in rossonero in questo calciomercato estivo. Offerti 31 milioni di euro più 4 di bonus , e, probabilmente, una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. La proposta è stata ascoltata dal Bruges che, però, ancora non risponde.

Nel frattempo De Ketelaere, che non vede l'ora di recarsi in Italia per visite mediche e firma del contratto con il Milan, è ... sparito dai radar. Non ha giocato la prima gara di campionato, non giocherà neanche la seconda. Non parla con i media locali e vive giorni agitati. Il Milan, anche per questo, lo vorrebbe presto a Milanello: il ragazzo ha bisogno di tornare a pensare al campo con serenità. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>