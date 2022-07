Mercato Milan – De Ketelaere, possibile chiusura tra venerdì e sabato

Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere fornendo interessanti aggiornamenti

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, fornendo interessanti aggiornamenti. Dopo il blitz di Maldini e Massara in Belgio, permane fiducia per la chiusura dell'operazione. E anche le parole del direttore dell'area tecnica del Milan vanno in questo senso. Il tutto fa propendere per una volontà di entrambe le parti in causa di trovare un accordo al più presto, anche per accontentare il ragazzo che vuole giocare nel Milan ed ha già un'intesa sul contratto. Per il calciatore, infatti, sarebbe pronto un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

Le parti si sono promesse di riaggiornarsi nelle prossime ore, quando i colloqui andranno certamente avanti per cercare la quadra economica, vero nodo per la riuscita dell'affare. Il Brugge deve abbassare le proprie pretese, così come il Milan deve fare un ulteriore sforzo rispetto all'offerta presentata ai belgi.

De Ketelaere-Milan: le parole di Peppe Di Stefano

Come anticipato, Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa. Queste le sue parole: "L'incontro di oggi è stato propedeutico alla chiusura del contratto, che probabilmente non avverrà domani, ma tra venerdì e sabato. Il giocatore è sempre più vicino per tre diverse ragioni: perché ha scelto il Milan, perché i rossoneri hanno messo sul piatto tanti soldi e per il motivo del viaggio. Il Milan oggi cercava dal Bruges la ragione per andare avanti in questa trattativa. De Ketelaere si è schierato con il Milan: vuole la maglia numero 90 rossonera. È simbolicamente in volo verso Milano. C'è un'apertura totale da parte della società belga, bisogna trovare la quadra economica. Il tempo tecnico, con il fondo Elliott, è un po' più lento. Magari Maldini e Massara hanno parlato con Gazidis, con la società e con Furlani per aggiornarli sull'operazione. Si attende l'offerta/la mail definitiva. L'obiettivo è quello di avere il giocatore nel ritiro austriaco della prossima settimana. Pollice verso l'alto, ma nel calciomercato può succedere di tutto. La strada però sembra ampiamente spianata".Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>