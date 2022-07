Calciomercato Milan – De Ketelaere è più vicino: 48 ore per il sì

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, si avvicina ai rossoneri. Paolo Maldini: "Proviamo a chiudere". Ecco l'offerta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Ieri, infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono recati in Belgio, presso la sede del club nerazzurro, per trattare di persona il fantasista classe 2001.

Per raggiungerlo, però, serviranno nuovi contatti, previsti tra domani e sabato. La giornata di oggi, infatti, secondo la 'rosea', servirà per le riflessioni. Maldini, al ritorno a Linate in serata, ha risposto ai cronisti presenti di aver fiducia e di voler provare a chiudere la trattativa.

L'incontro di calciomercato in Belgio tra Milan e Bruges per De Ketelaere è stato definitivo cordiale, positivo, ma non risolutivo. Perciò servirà l'aggiornamento. Tassativamente, però, entro fine settimana. Non fosse raggiunta un'intesa, sarebbe inutile insistere. Il dialogo, per ora, procede con l'obiettivo di arrivare ad un accordo per il trasferimento del calciatore a Milano.

Calciomercato Milan, l'offerta finale del Diavolo per De Ketelaere

Se il Bruges accoglierà l'offerta rossonera, De Ketelaere prenderà un volo per il nostro Paese. Il Milan depositerà, secondo 'La Gazzetta dello Sport' una proposta di 32 milioni di euro bonus compresi. Una cifra alla quale si potrebbe aggiungere ancora qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste del Bruges (35), senza, però, soddisfarle in pieno.

Non ci saranno, però, rialzi consistenti. Il Milan ritiene di aver già fatto un'offerta molto ricca, corrispondente al valore del giocatore ed andare oltre è considerato inopportuno. Stavolta è il Bruges a dover fare un passo indietro, 'scontando' il prezzo del cartellino di 2-3 milioni di euro, accontentando il desiderio del calciatore che vuole trasferirsi in rossonero.

De Ketelaere rappresenta il colpo di calciomercato ideale per il Milan, dal punto di vista tecnico (un numero 10 che può giocare in ogni posizione della trequarti ed anche da attaccante) sia aziendale, poiché è un ragazzo giovane che, in futuro, potrà valere molto di più di questa cifra. Ad un ingaggio sostanzialmente basso.

Ma è stato già protagonista negli ultimi tre campionati nazionali in Belgio, vinti con la sua squadra, oltre che ad aver già conosciuto la Champions League, con 16 presenze (12 da titolare) e 2 gol. Al suo attivo già 8 gare in Nazionale, con una rete segnata all'Italia, tra le gambe di Gianluigi Donnarumma.

Lui, De Ketelaere, preferisce il Milan e San Siro alla corte del Leeds United e dell'Everton, che offrirebbero al Bruges ben 37 milioni di euro più bonus. Proprio perché forti di queste proposte, al Bruges non vorrebbero scendere sotto i 35 per cedere il giocatore al Milan. Saranno ore di riflessione: se la buona volontà del Milan sarà premiata da quella del Bruges, sarà affare fatto.

In caso contrario, il Milan andrà su piste alternative ed il Bruges, magari, cercherà di vendere il calciatore in Inghilterra. Sempre ammesso che lui voglia andare in quelle compagini di Premier League. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>