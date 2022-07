Calciomercato Milan – De Ketelaere, una panchina dal gusto rossonero

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, escluso dall'amichevole tra Bruges e Copenhagen di ieri. Il Diavolo si avvicina

Daniele Triolo

Nuovo punto di vantaggio del Milan nella corsa a Charles De Ketelaere, suo obiettivo in questo calciomercato estivo. Lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il talento del Bruges, classe 2001, infatti, ieri è rimasto in panchina per 90' in occasione del test amichevole della squadra belga contro il Copenhagen.

Qualcuno ha ipotizzato che, dietro la scelta del Bruges di non far giocare De Ketelaere, ci fosse un problema fisico. Secondo quanto dicono in Belgio, in realtà, tale esclusione ha esclusivamente ragioni di mercato. In sostanza, il Bruges non ha voluto rischiare un calciatore oggetto di trattative particolarmente consistenti.

Calciomercato Milan, De Ketelaere preferisce i rossoneri al Leeds

Sulle tracce di De Ketelaere, in questo calciomercato estivo, ci sono come noto soprattutto Milan e Leeds. Gli inglesi hanno messo sul piatto del club nerazzurro 35 milioni di euro, bonus compresi. Ma nell'ultima settimana gli agenti di De Ketelaere sono stati a Milano, incontrandosi con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Raggiungendo, nell'occasione, anche un'intesa di massima per un contratto di cinque anni, con scadenza dunque 30 giugno 2027, da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Restano da sistemare soltanto alcuni bonus, le commissioni e tranquillizzare De Ketelaere sul fatto che sarà utilizzato dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

Con in mano il sì del giocatore, il Diavolo è evidentemente da considerare in vantaggio sul Leeds. Il vero pericolo, nel caso, è che si possa inserire nella trattativa un club più prestigioso dei 'Peacocks' che, magari, possa offrire a CDK la vetrina della Champions League, così come può fare il Milan. Ecco perché in Via Aldo Rossi hanno fretta di chiudere l'operazione.

Per il 'CorSport', tutto lascia credere che la prossima settimana scatti la nuova offensiva del Milan: l'offerta iniziale di 20 milioni di euro salirà a 30 e, magari, saranno aggiunti uno o due giovani nell'affare. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>