Calciomercato Milan – De Ketelaere, è l’ora della verità: il punto

È l'ora della verità per la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Charles De Ketelaere dal Bruges al Milan . Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il traguardo non è ancora stato tagliato ma, adesso, finalmente almeno si intravede. Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, dunque, il Milan confida che tra oggi e domani possa arrivare il sì del Bruges al trasferimento.

Il temporeggiare del Bruges, questo è certo, non era legato soltanto alla differenza di valutazione del cartellino di CDK con il Milan, bensì anche alla speranza che qualche altra big europea si intromettesse nell'operazione alzando la posta in palio. Non è successo. Per la soddisfazione di De Ketelaere, che non vede l'ora di firmare con il Milan in questa sessione di calciomercato. Per lui, pronto un accordo da 2,3 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>