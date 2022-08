Calciomercato Milan – De Ketelaere è a Milano: oggi visite e firma

In mattinata, ha rivelato la 'rosea', ha visto il contratto con il Milan, scritto, tradotto e corretto. Quindi, nel pomeriggio, ha organizzato il viaggio e, in nottata, si è preso i primi applausi dai tifosi rossoneri, accorsi ad accoglierlo fuori dall'aeroporto privato di Linate Prime .

De Ketelaere ha viaggiato con la mamma , la fidanzata Jozefien ed i suoi agenti . Oggi, per lui, giornata convulsa. Mattinata di visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quindi, nel pomeriggio, a 'Casa Milan' per la firma sul contratto con il club di Via Aldo Rossi, video e foto di rito.

Avrà una decina di giorni di tempo per ambientarsi al meglio e trovare a casa a Milano. Al Bruges , negli ultimi, caldi, giorni della trattativa ha saltato più di qualche allenamento e, pertanto, potrebbe aver bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione.

Possibile che possa scendere in campo già sabato, al 'Romeo Menti' di Vicenza, per l'ultima amichevole del precampionato del Diavolo, qualora fosse abbastanza in forma. In settimana, poi, presentazione con la stampa. Si è spalancato l'universo rossonero per il fantasista belga: ora spetta a lui conquistarlo.