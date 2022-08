Calciomercato Milan – De Ketelaere da oggi con Pioli: sabato debutto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , nuovo acquisto del Milan , ufficializzato ieri sera dal club di Via Aldo Rossi. Un'operazione simbolo della linea Elliott e del nuovo Milan: talento cristallino, classe pura, molto giovane (classe 2001 ). È costato, è vero, ben 35 milioni di euro bonus inclusi, ma ha un ingaggio che rientra ampiamente nei parametri della società rossonera.

De Ketelaere ha scelto di indossare la maglia numero 90, la stessa che aveva al Bruges. Ironia della sorte, il medesimo numero che, in questa stagione, un suo connazionale, Romelu Lukaku, indosserà all'Inter. Il derby Scudetto, di fatto, è già iniziato. "Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan - ha detto ieri CDK nelle sue prime frasi italiane -. Non sapevo come reagire. Dicono che non puoi immaginare il calore dei tifosi finché non sei qui, fino a quando senti i tifosi, senti il calore di questo club e la passione".