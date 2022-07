Calciomercato Milan – De Ketelaere, attese novità in questa settimana

Charles De Ketelaere può approdare al Milan in questo calciomercato estivo. Saranno giorni importantissimi per l'arrivo del belga a Milano

Daniele Triolo

Entro la fine di questa settimana il Milan saprà se Charles De Ketelaere sarà rossonero in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Non c'è un ultimatum, ma i contatti tra il club di Via Aldo Rossi ed il Bruges, proprietario del cartellino del fantasista 2001, sono ormai molto frequenti.

Calciomercato Milan, rossoneri vicini a De Ketelaere

Siamo, dunque, arrivati ai giorni decisivi della trattativa di mercato per De Ketelaere al Milan e si capirà in settimana se l'operazione è destinata ad andare a buon fine. La previsione odierna? Ampio ottimismo. È ragionevole, secondo la 'rosea', che il trasferimento del giocatore in Italia si concluda per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Le uniche insidie per il Milan possono arrivare dalla Premier League, in particolar modo dal Leeds United, ma CDK ha già fatto sapere di non gradire la destinazione e di preferire la Champions League con la maglia rossonera. Tant'è che il Milan ha già un'intesa con i suoi agenti, per un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro netti a stagione, magari a salire.

Il Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha deciso che De Ketelaere è la priorità di questo calciomercato estivo e che Hakim Ziyech e Paulo Dybala sono delle alternative. Entrambe, comunque, ampiamente raggiungibili qualora fosse il caso di passare ad un 'piano B'. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>