Calciomercato Milan – Esterno destro, tutte le alternative a Berardi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi primo nome sulla lista per rinforzare l'out di destra. Ma non è il solo

Il Milan di Stefano Pioli, nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe rinforzarsi nel ruolo di esterno destro d'attacco. Laddove oggi, tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias, il Diavolo ha pochi gol e pochi assist nelle gambe. Il pallino di mister Pioli, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, è Domenico Berardi del Sassuolo. Il quale, però, per rapporto età-prezzo (va per i 28 anni, la richiesta è di 30 milioni di euro) potrebbe non arrivare in rossonero.