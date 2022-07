Calciomercato Milan – Si avvicina De Ketelaere. Ibrahimovic, rinnovo ok

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' si sofferma sui due movimenti in entrata da parte del Milan . Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato fino al 2023 il suo contratto con i rossoneri, nonostante sia alle prese con la riabilitazione dopo il delicato intervento al ginocchio sinistro. Un rinnovo mai messo in discussione, con Maldini e Massara che lo hanno raggiunto sul lago di Garda per mettere nero su bianco. In ogni caso rivedremo lo svedese a partire dal 2023.

Per quanto riguarda invece la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere, si è arrivati ad un momento decisivo. Dopo aver passato il match di Supercoppa belga in panchina, il classe 2001 potrebbe finalmente trasferirsi nella Milano rossonera. Il Diavolo ha presentato un'offerta da 30 milioni di euro più bonus, dunque adesso la palla passa ai belgi. Inoltre la volontà del giocatore chiara: vuole giocare con il Milan. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.