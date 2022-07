Calciomercato Milan – Per De Ketelaere previsto un grosso investimento

Charles De Ketelaere piace molto al Milan. Arriverà in questo calciomercato estivo? Il Diavolo dovrà battere la concorrenza dei club inglesi

Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan per questo estivo, mette tutti d'accordo in società. Per il fantasista del Bruges, classe 2001, c'è l'approvazione di mister Stefano Pioli, dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, ed anche della proprietà statunitense, che ha sempre sostenuto la politica degli investimenti sui giovani talenti.