Calciomercato Milan – De Ketelaere ancora in rossonero?

Nonostante la deludente annata d'esordio chiusa con un magrissimo bottino personale (zero goal), Charles De Ketelaere sembra destinato a rimanere al Milan anche nella prossima stagione, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il futuro del classe 2001 dovrebbe essere ancora alla mercè del Diavolo a meno che l' Europeo Under 21 con la Nazionale belga non possa rilanciarlo e renderlo appetibile sull'imminente calciomercato estivo.

Calciomercato Milan - Nessun club all'orizzonte per De Ketelaere

Al momento però nessun club avrebbe bussato concretamente alla porta del Milan per chiedere informazioni su De Ketelaere, apparso troppo spaesato alla prima stagione in maglia rossonera. I 35 milioni di euro spesi nella scorsa estate per portarlo a Milanello hanno senz'altro pesato e ingrandito le numerose aspettative sul numero 90, il quale non è stato in grado di rispettarle. Tuttavia, la storia recente dei vari Sandro Tonali e Rafael Leão insegna a saper aspettare il primo anno di ambientamento per poi assistere all'esplosione del talento. La speranza dei tifosi rossoneri è che quest'attesa possa valere anche per il giovane belga. Milan, Tonali interessa in Premier League >>>