Calciomercato Milan – De Ketelaere rimane? Resta la fiducia

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare del tutto faccia: la rosa di Stefano Pioli, infatti, ha dimostrato di essere poco lunga per poter competere su più competizioni in una stagione. Non solo acquisti, i rossoneri potrebbero pensare anche a delle possibili cessioni per fare 'cassa' e investire. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del futuro di Charles De Ketelaere, arrivato lo scorso anno al Milan.